Власти США поставили сирийским курдам 130 большегрузных автомобилей с вооружением. Вашингтон продолжает поддерживать членов сирийской курдской Партии демократического союза в борьбе с боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ – Ред.), сообщает Anadolu.

В сирийские районы, которые контролируют курды, фуры с оружием прибыли в течение последних десяти дней, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Среди вооружений, в частности, тысяча гранатометов АТ-4 американского производства, 12 тысяч автоматов.