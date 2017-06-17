История в датах: 17 июня
17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первый полностью карманный фотоаппарат Polaroid, который объединил в себе процесс фотосъемки и последующей обработки снимков. На фото Лэнд во время презентации в 1979 году
В этот день в 1955 году свой первый полет совершил Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. С 1956 по 1958 год Ту-104 будет единственным эксплуатирующимся реактивным лайнером в мире
17 июня 1991 года в Южной Африке был отменен закон о регистрации новорожденных по расовому признаку — с этого момента в стране фактически началось упразднение апартеида. На фото — дети в Кейптауне, ЮАР
17 июня 1982 года в воздух поднялся опытный образец вертолета Ка-50, одноместного ударного вертолета российской армии, прославившегося под названием «Черная акула»