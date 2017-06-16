Президент России Владимир Путин направил президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

«В телеграмме президент подчеркнул, что с именем этого выдающегося человека связаны важнейшие события современной германской истории», – говорится в сообщении.

Путин в своем обращении подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль в прекращении «холодной войны» и объединении Германии. Российский лидер также отметил, что ему посчастливилось лично пообщаться с Колем. Путин охарактеризовал его как мудрого человека, который был способен принимать взвешенные и дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях.

Ранее сообщалось, что политик умер в своем доме в Людвигсхафене утром 16 июня в возрасте 87 лет.