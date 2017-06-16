Администрация одной из испанских школ эвакуировала учащихся в здание ближайшего морга после того, как более 40 школьников пострадали из-за жары.

«РИА Новости» отмечает, что это произошло в провинции Мадрид в городе Вальдеморо. К медикам за помощью обратились 47 учеников, в итоге шестеро из них были госпитализированы.

Школьников в возрасте от 12 до 18 лет разместили в зале для проведения прощальных церемоний в морге напротив школы. Детей оттуда забрали родители.