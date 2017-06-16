ООН пока не может подтвердить сообщения о ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«У нас нет независимого подтверждения. Я не располагаю другой информацией, кроме той, что мы прочитали в СМИ», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен 28 мая в результате удара ВКС РФ по командному пункту в южном предместье Ракки. Информация о том, что он находился в этом месте, уточняется.