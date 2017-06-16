Группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО «РБК» у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, говорится в пятницу в сообщении группы ЕСН.

Итоговая сумма сделки не сообщается. Известно, что консультантом по сделке выступил «ВТБ Капитал».

«Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе», — цитируются в сообщении слова Березкина, который также отметил большой потенциал развития РБК по разным направлениям бизнеса.

Ранее Березкин заявил, что пока ничего менять в РБК не планирует. По его мнению, сейчас компания «работает неплохо».

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