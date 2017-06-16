Медицинское освидетельствование водителя опрокинувшегося в Калмыкии микроавтобуса Mercedes Sprinter показало, что алкоголя в крови у него не обнаружено, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на трассе Комсомольский–Артезиан опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку, 10 пострадавших госпитализированы. Всего в салоне микроавтобуса находились 17 человек — граждане Азербайджана. Водитель дал показания дознавателям, что заснул за рулем.