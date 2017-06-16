Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказала сомнения в объективности действий сотрудников полиции Балашихи, которые проводили расследование гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Подмосковье.

«Нам предстоит разобраться, как получилось так, что почти полтора месяца не возбуждалось уголовное дело по факту гибели малыша, почему не были должным образом проведены все процессуальные действия, почему никого не насторожил и не удивил анализ крови, подписанный судмедэкспертом», — цитирует Ксению Мишонову ее пресс-служба.