Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала выделить на помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара в жилом доме Grenfell Tower, произошедшего в ночь на среду, £5 млн.

Об этом в пятницу сообщает Reuters.

По последним данным, в результате пожара погибли 30 человек. Еще около 70 жильцов здания числятся без вести пропавшими. Полиция опасается, что число погибших может превысить сотню человек.

Как сообщалось ранее, компания, проводившая ремонт дома, сэкономила на огнеупорных материалах.