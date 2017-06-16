Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разрабатывает законопроект о запрете ношения никаба и паранджи в общественных местах. Ведомство также будет принимать меры для защиты прав атеистов.

Как сообщает «Sputnik Казахстан», предполагается ужесточить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность и повысить финансовую прозрачность духовных организаций.

«В этой работе основная цель — безопасное будущее страны», — приводит агентство слова министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева.