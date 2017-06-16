Благодаря Гельмуту Колю Европа имеет единую валюту, Евросоюз — свои современные очертания, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с кончиной экс-канцлера Германии.

«Без Гельмута Коля не было бы евро. Он с самого начала понял экономическую и политическую значимость и безграничные возможности единой валюты», — цитирует Юнкера ТАСС.

«Для него и его ближайшего партнера Франсуа Миттерана Европа всегда была проектом мира, который спас континент после двух мировых войн», — считает глава Еврокомиссии.

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет.