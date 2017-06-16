Научно-исследовательский центр обеспечения безопасности связи, являющийся одной из канадских спецслужб, поделился данными, что хакеры могут повлиять на ход выборов в парламент Канады, назначенных на 2019 год.

В сообщении уточняется, что «многочисленные группы хакеров с большой долей вероятности будут стремиться повлиять на демократические процессы в ходе выборов 2019 года». Хакеры направят свои действия на политические партии, политиков, СМИ и соцсети, заявили в спецслужбе.

Обращается внимание на то, что в 2015 году в ходе выборов в парламент Канады предпринимались подобного рода атаки, но они были плохо подготовлены, отмечает ТАСС.