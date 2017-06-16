Банк России в рисковом сценарии развития экономики ожидает постепенного снижения цен на нефть до $25 за баррель к середине 2018 года.

Об этом говорится в июньском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что стоимость барреля опустится под влиянием быстрого и масштабного роста объемов экспорта нефти из Ливии и Нигерии, а также замедления экономического роста в Китае и значительно более слабого спроса на рынке энергоносителей.

«Цены на нефть будут постепенно снижаться уже с середины текущего года и к середине следующего года достигнут уровня около $25 за баррель», — прогнозируют в ЦБ.

При этом темпы роста российского ВВП будут заметно ниже, чем в базовом сценарии.

В предыдущем, мартовском докладе регулятор в рисковом сценарии предполагал возможность снижения цен на нефть до $25 за баррель уже в конце 2017 года и замедления ВВП РФ в этом году из-за этого фактора до нулевой отметки.