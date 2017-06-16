Госдума будет работать в усиленном режиме оставшееся время до конца текущей весенней сессии. Такое решение было принято сегодня по инициативе председателя палаты Вячеслава Володина и поддержано всеми парламентскими фракциями.

«За оставшиеся восемь заседаний мы, скорее всего, если будем идти обычным порядком рассмотрения вопросов с 10 до 18 [часов], вряд ли завершим то, что необходимо нам принять в весеннюю сессию, либо это повлияет на качество обсуждения», — пояснил Вячеслав Володин.

В связи с этим депутаты приняли решение продлить пленарное заседание по средам до 20.00 и сократить перерыв на один час. Было также поддержано предложение отказаться от утренних выступлений представителей фракций.

6 июня Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал за ближайший год «разобрать законодательные завалы», которые копились в нижней палате парламента более 20 лет. Он сообщил, что с момента начала работы Госдумы нынешнего созыва в 2016 году был внесен 791 новый законопроект, из которых 201 документ рассмотрен.

«С правительством нам осталось два месяца работы до отпусков, отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан», — доложил председатель Госдумы.

«Вместе с министерствами, с вице-премьерами такой диалог провели с тем, чтобы планомерно, без спешки, без штурмовщины в течение июня-июля мы смогли рассмотреть законодательные инициативы правительства, депутатов, которые необходимо принять нам до ухода депутатов в отпуска», — уточнил Вячеслав Володин.