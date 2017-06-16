Президент США Дональд Трамп назвал «отличной новостью» результаты нового опроса общественного мнения, который показал рост его рейтинга до 50%. Об этом он написал в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

«Отличные новости», — написал он.

Американский президент прикрепил к записи изображение итогов упомянутого социологического исследования, проведенного службой Rasmussen Reports. Согласно данным, рейтинг Трампа поднялся до отметки 50%. Еще месяц назад рейтинг составлял 48%.

Участие в исследовании приняли 1,5 тыс. американцев, имеющих право голоса.

Служба Gallup International ранее объявила, что американского лидера в настоящее время поддерживает лишь 36% сограждан.