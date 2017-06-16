Митингующие пришли к зданию районной управы района Северный Кенсингтон, где в ночь на среду произошел пожар в 24-этажном социальном доме Grenfell Tower. Жители полагают, что чиновники могут быть виноваты в большом количестве погибших на пожаре. По официальным данным, погибли 30 человек, но около 60 числятся пропавшими без вести.

Активисты зачитывают требования протестующих к районному совету, они требуют предоставить полную информацию о количестве жильцов дома, о погибших, предлагают вести расследование максимально открыто и выделить помощь пострадавшим.