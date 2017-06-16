Срок, этапы и ответственность за ликвидацию полигона ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным, будут обсуждаться 21 июня. Об этом в пятницу сообщила Московская областная дума.

«Пригласим максимально широкий круг участников: министра экологии и природопользования региона, депутатов Мособлдумы, Госдумы, общественных и экологических объединений, активных граждан», — цитирует председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова ТАСС.

На «прямой линии» 15 июня Владимир Путин назвал ситуацию с полигоном Кучино, который находится в черте города вблизи жилых районов и детских учреждений, «болезненной и сложной».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший полигон в тот же день, пообещал найти возможность закрыть гигантскую свалку площадью более 50 га как можно быстрее.