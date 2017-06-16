Партии Христианско-демократический союз (ХДС) подтвердила информацию о смерти экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

«Мы скорбим», — говорится в Twitter ХДС.

Ранее в пятницу о кончине политика сообщило немецкое издание Bild.

По его информации, Коль умер в своем доме в Людвигсхафене.

Коль был канцлером ФРГ четыре срока подряд — с 1982 по 1998 годы. Он сыграл важнейшую роль в объединении Германии и прекращении холодной войны.

В последние годы он крайне редко появлялся на публике и практически не давал интервью. В 2008 году Коль в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске.