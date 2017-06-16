В Омской области суд приговорил директора местного пассажирского предприятия Александра Чертоляса и начальника автоколонны Валерия Коченевского к условным срокам по делу о ДТП с автобусом, в результате которого погибли 16 человек и 11 пострадали.

Об этом сообщает Следственный комитет России в пятницу, 16 июня.

«Приговором суда Чертолясу назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы условно, Коченевскому — 4 года лишения свободы условно», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что из-за халатности руководства водители зачастую не имели достаточно времени для отдыха. Водитель автобуса, попавшего в ДТП, в течение года работал практически на износ, не имел полноценного отдыха, в общей сложности за полгода отработав сверхурочно 594 часа, что почти в 10 раз превышало предельно допустимые нормы. В день аварии водитель находился за рулем более 12 часов. При этом температура в кабине составляла около 40 градусов тепла.