Планы украинских властей по возможному использованию хорватского опыта «реинтеграции территорий» не способствует решению внутриукраинского кризиса. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД.

Ранее стало известно об активизации работы группы по сотрудничеству с Украиной при правительстве Хорватии. В МИДе отметили, что Киев должен выполнять свои обязательства по утвержденному «нормандскому формату».

Загреб вместо призывов к активизации диалога в рамках минской контактной группы «предпочитает продвигать доморощенные параллельные структуры», отметили в министерстве.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман призвал использовать в разработке законопроекта о «реинтеграции территорий» опыт Хорватии.