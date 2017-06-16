Компания, проводившая ремонт 24-этажного жилого дома в Лондоне, где произошел сильный пожар, сэкономила на огнеупорных материалах, передает «РИА Новости» со ссылкой на Guardian.

По данным издания, застройщик заказал более дешевый тип обшивки, который значительно меньше защищает от огня. Безопасная обшивка обошлась бы застройщику на £2 за квадратный метр дороже.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.