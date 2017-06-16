Сотрудники Минобороны РФ и Русского географического общества высадились на берег курильского острова Матуа и начали исследования. Ученым и военным предстоит провести видеосъемку дна и составить атлас морских обитателей территории.

Начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев сообщил, что на берег отправлены 148 членов экспедиции, 30 единиц техники и более 200 т грузов. Как сообщает ИА SakhalinMedia, планируется провести реконструкцию активности местного вулкана Пик Сарычева и выяснить ее современный показатель.

Также на острове проведут поиск объектов периода Второй мировой войны, продолжатся археологические работы по изучению памятников культуры и истории. По итогам экспедиции, которая продлится до сентября, будут рассмотрены перспективы освоения острова Матуа.

Напомним, первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году. Тогда сообщалось, что они выясняют возможность базирования там подразделений Тихоокеанского флота.