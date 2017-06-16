Мужская сборная России по фехтованию на шпагах стала победителем командного турнира чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Россияне победили команду Украины со счетом 33:32 в финале. Честь российской сборной отстаивали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. Эта медаль на турнире стала седьмой для россиян, пишет «Спорт-Экспресс».

Спортсмены из Чехии стали бронзовыми призерами. В матче за третье место они победили сборную Германии со счетом 23:22.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится в субботу.