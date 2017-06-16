Население Украины ожидает сокращение до 30 млн человек уже к 20150 году, прогнозируют сотрудники Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук страны.

Как в пятницу, 16 июня, сообщает «Лента.ру», такое мнение выразила демограф Лидия Ткаченко. «Депопуляция — это не просто сокращение населения», – обратила внимание она. Ткаченко отметила, что «это именно когда количество умерших превышает количество рожденных в определенный календарный период».

Напомним, что в настоящее время на Украине проживают 42 миллионов граждан, а за 25 лет независимости население сократилось более чем на 9 миллионов человек.