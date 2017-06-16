Больше 500 волонтеров из Подмосковья будут работать на Кубке конфедераций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего для обеспечения комфортного проведения турнира будет привлечено 5844 волонтера. На подготовительных тренингах все они прошли обучение командной работе и узнали об особенностях общения с иностранными болельщиками, сообщает РИАМО. На всё время работы волонтеров обеспечат бесплатным питанием и проездом в общественном транспорте, а также выдадут им уникальную экипировку — белую футболку с символикой Кубка конфедераций, красные шорты, бейсболку и рюкзак.

Кубок конфедераций ФИФА 2017 года пройдет в четырех городах России — в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани — с 17 июня по 2 июля.