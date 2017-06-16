Порядка 15 российских НКО находятся в стадии выхода из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, выступая в пятницу на германо-российском форуме «Петербургский диалог».

По словам главы СПЧ, по состоянию на 1 января 2017 года в реестре иностранных агентов было 156 некоммерческих организаций, сейчас их заметно меньше.

«Мы движемся в правильном направлении, это очевидно. Сегодня в этом перечне уже не 156, а 94 организации. Надеюсь, что к концу года станет еще меньше, потому что еще порядка 15 организаций находятся в стадии выхода из этого реестра. И надеюсь, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении с тем, чтобы там остались только те организации, которые этого хотят», — цитирует Федотова «РИА Новости».

Правозащитник добавил, что исключать НКО из списка иноагентов удается, «работая в ручном режиме, через изменение правоприменительной практики».