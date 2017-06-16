Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства отказаться от дорогих иномарок, даже если это подарок.

«Мы действительно повод даем иногда (критиковать Церковь. — «Известия») глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях», — сказал он.

Патриарх также отметил, что сейчас даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный. По его словам, «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов вызывает негативную реакцию у людей, передает телеканал «360».

В конце мая широкий общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием из Орловской епархии, который ездит на автомобиле Land Cruiser V8 стоимостью около 6 млн рублей.