Чилийский журналист, приехавший в Москву для освещения Кубка конфедераций, отдал таксисту 50 тыс. рублей за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза», расположенной на Краснопресненской набережной. Об этом сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда обратился в полицию сразу после того, как отдал водителю деньги, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам пострадавшего журналиста, частного таксиста он нанял прямо в аэропорту. Однако о стоимости поездки мужчина поинтересовался только добравшись до отеля. Таксист заявил, что пассажир должен ему 60 тыс. рублей. Но получив от пострадавшего всю сумму, 10 тыс. водитель всё же вернул.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. Ведется поиск таксиста, пишут «Дни.Ру».