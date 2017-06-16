Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления полиции. ДТП произошло на Советской улице, уточняет агентство.

«Около дома 23 на Советской улице маршрутное такси въехало в столб», — сообщили в полиции. В ДТП пострадал пятилетний ребенок, проводится расследование причин аварии.

Ранее утром в пятницу, 16 июня, в Балашихе на проспекте Ленина маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями, пострадали семь человек.