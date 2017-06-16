В Краснодаре в районе ипподрома активисты «Общероссийского народного фронта» нашли большую свалку строительного и бытового мусора площадью более 400 кв. м. Она находилась недалеко от больницы и частных домов и распространяла едкий запах.

Сейчас на месте найденной свалки вырыт котлован для захоронения незаконного мусора. В ликвидации проблемы приняли участие активисты ОНФ и сотрудники Росприроднадзора. На собственника земельного участка возбуждено уголовное дело, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, проект ОНФ «Генеральная уборка» стартовал в марте 2017 года и уже принес пользу городу. Активисты обнаружили свалку в курортной зоне Туапсинского района, добились устранения мусора и ям после демонтажа незаконно построенных гаражей недалеко от одной из школ Краснодара.