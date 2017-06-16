В Москве сократилось до 6,61 минуты время прибытия пожарных и спасательных подразделений на место чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Москве Илья Денисов.

По его словам, показатель в 6,61 минуты выше, чем аналогичные показатели в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке, согласно данным Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, сообщает сетевое издание m24.ru. Денисов подчеркнул, что сокращение времени прибытия экстренных служб на место ЧС помогло на четверть снизить число погибших при пожарах.