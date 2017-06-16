В четверг губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с представителями двух компаний, которые занимаются благоустройством города. Главным вопросом стало благоустройство территории около стадиона «Самара Арена».

Как сообщает НИА «Самара», участники встречи обсудили несколько вариантов плитки, которая будет лежать вокруг стадиона. Как один из вариантов было предложено выложить дорогу контрастной черно-белой плиткой, а также покрытием, имитирующим гранит.

Участники встречи также представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной команды «Крылья Советов».