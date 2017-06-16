По оценкам ООН, более 100 тыс. человек удерживаются боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в исторической части иракского города Мосул. Боевики используют людей, насильно удерживаемых в Старом городе, в виде живого щита, заявил на пресс-конференции в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ираке Бруно Геддо.

«Более 100 тыс. гражданских лиц могут всё еще находиться в Старом городе», — цитирует его ТАСС. Боевики, как рассказал Геддо, задерживали людей, пытавшихся покинуть Мосул, и силой заставляли их вернуться в город.

С начала военной операции по освобождению Мосула от боевиков свои дома покинули 862 тыс. человек, отметили в ООН.