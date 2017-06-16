Уголовное дело заведено на мужчину, который ранил своего пасынка в голову из пневматического оружия. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Магаданской области.

ЧП произошло 13 мая. По версии следствия, компания из пятерых взрослых и четверых детей отдыхала в окрестностях поселка Ягодное. Развлекаясь, взрослые начали стрелять по самодельным мишеням из пневматического ружья с оптическим прицелом.

Отчим, которому принадлежит ружье, случайно ранил шестилетнего приемного сына, выбежавшего к мишеням. Здоровью мальчика причинен тяжкий вред, у него открытая черепно-мозговая травма.

Дело заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».