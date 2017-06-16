Глава администрации Твери Алексей Огоньков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский подписали соглашение о взаимодействии. Документ позволит обеспечить сторонам эффективное сотрудничество в развитии малого и среднего предпринимательства.

«Развитие сферы потребительского рынка важно для города как с позиции расширения налогооблагаемой базы и увеличения количества рабочих мест, так и с точки зрения обеспечения жителей Твери качественными услугами торговли», — сказал глава Алексей Огоньков.

Стороны намерены совместно проводить анализ финансовых и социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предполагается сотрудничество в разработке законодательных инициатив в сфере потребительского рынка.

Как пишет издание «Тверские ведомости», планируется также активизировать работу координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города.