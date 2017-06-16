Мэр Чебоксар Ирина Клементьева решением суда помещена под домашний арест, следствие подозревает чиновницу в злоупотреблении полномочиями, сообщила в пятницу, 16 июня, пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Мера пресечения избрана Московским районным судом, уточняет прокуратура. Решением суда Клементьева может выходить из дома только на прогулки в период с 13 до 14 часов.

Следственный комитет России 18 мая сообщил о возбуждении уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями в отношении Клементьевой.