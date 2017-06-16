В двух переходах московского метро появился настольный футбол. Об этом сообщается на официальной странице столичной подземки в Twitter.

Игровые зоны расположились между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная», а также между «Пушкинской» и «Чеховской», сообщает сетевое издание m24.ru. Появление такого развлечения для москвичей и гостей столицы в метро связано с преддверием Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве матчи будут сыграны на стадионе «Спартак».