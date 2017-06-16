Настольный футбол появился в двух переходах столичной подземки
В двух переходах московского метро появился настольный футбол. Об этом сообщается на официальной странице столичной подземки в Twitter.
Игровые зоны расположились между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная», а также между «Пушкинской» и «Чеховской», сообщает сетевое издание m24.ru. Появление такого развлечения для москвичей и гостей столицы в метро связано с преддверием Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве матчи будут сыграны на стадионе «Спартак».
Сегодня в 15:00 заработают игровые зоны с настольным футболом!Первый стол расположен в переходе между станциями Охотный Ряд и Театральная. pic.twitter.com/h97g4pYulu— Мосметро (@MoscowMetro) 16 июня 2017 г.