Ненастная погода надвигается на Свердловскую область, штормовое предупреждение объявила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Уточняется, что с 17 по 19 июня в Свердловской области возможны дожди, грозы с градом. При этом скорость ветра при порывах может достигать 20–25 м/с.

Граждан просят без крайней необходимости не покидать помещения, не находиться около конструкций, деревьев и по возможности не пользоваться личным транспортом.

Подразделения МЧС и экстренных служб переведены в режим повышенной готовности. В начале июня, напомним, по Свердловской области пронесся ураган.