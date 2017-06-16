В Магаданской области частную компанию оштрафовали на 400 тыс. рублей за невыполнение обязательств по восстановлению земель. Нарушение было выявлено в ходе проверки регионального управления Россельхознадзора.

Компания не выполнила комплекс мер по экологическому восстановлению трех земельных участков общей площадью почти 2 га, которые находились в федеральной собственности, сообщает ИА MagadanMedia.

Постановление о привлечении акционерного общества к административной ответственности в виде штрафа вступило в силу.