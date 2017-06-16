На ближайшее воскресенье запланирована встреча уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой с родителями шестилетнего мальчика, погибшего 23 апреля в ДТП в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Встреча запланирована на ближайшее воскресенье. Она взяла дело на свой контроль», — говорится в сообщении.

Наезд на малолетнего ребенка совершила 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris. ДТП произошло во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, мальчик скончался на месте.

Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили, что, по данным экспертизы, в момент происшествия ребенок был пьян. Однако в прокуратуре Московской области подвергли сомнению информацию об опьянении ребенка и потребовали передать уголовное дело о ДТП другим следователям.