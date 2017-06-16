Председатель правительства предложил уменьшить долговую нагрузку на регионы, имеющие низкие показатели развития. Помимо Марий Эл, Медведев упомянул такие регионы, как Костромская и Псковская области, Республика Хакасия.

Как сообщает ИА «МариМедиа», на совещании было отмечено, что общая задача правительства заключается в равномерном развитии всех регионов страны. Также зашла речь о создании новых стимулов для повышения ответственности региональных властей и их мотивации.

«В этом году мы планируем увеличить с 5 млрд до 20 млрд рублей гранты для регионов, которые добились наивысших темпов роста экономического потенциала. И начиная с 2018 года прирост налога на прибыль в части, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет, будет оставаться в распоряжении того региона, который обеспечил этот финансовый результат», — прокомментировал Дмитрий Медведев.

На рабочей встрече также присутствовали председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, первый зампред правительства Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, руководители республик Марий Эл и Хакасии и губернаторы Костромской и Псковской областей.

Накануне, 15 июня, состоялось совещание, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, посвященное межбюджетным отношениям. На нем обсуждались вопросы снижения госдолга субъектов страны, а также реализация госстратегий регионального развития.