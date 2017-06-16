Московский районный суд Чебоксар поместил под домашний арест главу города Ирину Клементьеву. В отношении нее возбуждены два уголовных дела.

Клементьева подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены статьей о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Сегодня органами прокуратуры Чувашской Республики поддержано ходатайство следователя об избрании в отношении главы г. Чебоксары Ирины Клементьевой, обвиняемой в совершении ряда должностных преступлений против собственности и государственной власти, меры пресечения в виде домашнего ареста. По результатам рассмотрения ходатайства Московским районным судом г. Чебоксары указанная мера пресечения избрана», — говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

Следствие полагает, что в 2013 году Клементьева, будучи гендиректором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед», заключила две сделки по распоряжению имуществом организации. При этом она скрыла личную заинтересованность и не спрашивала одобрения со стороны общего собрания акционеров общества.