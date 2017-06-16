Директора 12-й школы Лиепая Валерия Епископосова оштрафовал Центр государственного языка Латвии за проведение выпускного вечера на русском языке.

По данным телеканала «360», в начале торжества директор выступил на государственном латвийском языке. Заместитель директора не смогла прийти на мероприятие, в итоге Епископосов продолжил вечер на русском языке.

В ходе разбирательства директор школы свою вину признал, пообещав, что подобное больше не повторится.