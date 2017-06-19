Рынок труда, пожалуй, один из самых динамично развивающихся в нашей стране. Он первым вынужден реагировать на структурные изменения в экономике — предлагать новые специальности, потребности в которых не было еще вчера. Новых специальностей требуют новые технологии производства. И, конечно, рынок труда в современной развитой стране требует трансформации системы образования. И здесь система не всегда успевает за веяниями жизни.

Можно ли сказать, что современное российское образование не такое уж современное? Косвенное подтверждение этому — в сухих цифрах статистики. Во-первых, с уверенностью можно констатировать очевидный тренд на рост безработицы среди молодежи. Если общее число незанятых в стране составляет 5,5%, что является весьма неплохим показателем для развитых экономик, то процент 20–30-летних среди этого количества равен 35%. Эта тенденция наметилась с конца нулевых.

Всё дело в том, что при приеме на работу в первую очередь учитывается стаж. Не образование, а именно опыт практической работы, который у выпускника вуза нулевой. Вот и не могут устроиться многие выпускники по специальности. Это подтвердит любой специалист по подбору кадров.

На это обратил внимание и президент. На одной из сессий ПМЭФ несколько лет назад он назвал обновление и повышение качества среднего и высшего профессионального образования и укрепление его связи с реальным производством важнейшей задачей. «Во многих регионах уже активно и успешно занимаются развитием так называемого дуального образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой», — сказал Владимир Путин. Он отметил, что и инженерные, и рабочие профессии требуют высочайшей компетенции, в соответствии с этим Россия выстраивает систему современных профессиональных стандартов. Однако термин «дуальное образование», прозвучавший из уст главы государства, до сих пор не закреплен на законодательном уровне.

Дуальное образование — это такой вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на определенное количество специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы, а учащиеся проходят практику на предприятии без отрыва от учебы.

Родоначальником такой системы считается Германия. Там задачи будущего трудоустройства молодежи решаются уже на уровне профориентации школьников (в возрасте 12–14 лет).

Сейчас дуальное обучение — основная система подготовки кадров в 60 странах, в том числе в Австрии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Франции.

Необходимо отметить, что в дуальной системе образования усиливается и качественно меняется роль работодателя. На предприятиях создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного оборудования. Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров, которые выступают наставниками.

Нельзя сказать, что в России этому вопросу не уделяется никакого внимания. Так, о внедрении программ дуального образования в 2014 году договорились Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российско-Германская внешнеторговая палата (РГВП). Эксперимент, в котором участвуют 15 российских регионов, 105 учебных заведений и 1005 предприятий, 20899 студентов, 5602 наставника, успешно реализуется в сфере среднего профессионального образования.

Дуальное образование, но на уровне старших классов, собираются постепенно внедрять в Москве. В общественном совете при департаменте образования столицы родилась инициатива провести эксперимент на базе нескольких школ под названием «Профнавигация 2.0. Полное погружение». Его суть в том, что дети уже со старших классов будут полностью погружены в процесс выбора будущей профессии. И дело не ограничится только традиционными тестами. Это целая комплексная программа, которая полностью вовлекает ребенка в процесс построения карьеры. Она рассчитана на совместную работу разных ведомств и общественных организаций.

Такая инициатива как нельзя лучше перекликается с идеей дуального образования, потому что, помимо экономической составляющей (подготовки квалифицированных кадров для нашей экономики), образование профориентированного формата несет в себе важную социальную функцию — дает молодежи альтернативу времяпрепровождения, дает выбор между тем, чтобы готовиться к взрослой жизни или заниматься вещами, мало связанными с ней.

Можно долго перечислять плюсы введения системы дуального образования в нашей стране, но достаточно упомянуть о том, что Россия, несмотря на введенные со стороны Запада санкции, остается неотъемлемой частью глобальной мировой экономики. А лидирующие государства свой выбор в пользу дуального образования уже сделали.