МЧС предупреждает о четвертом пожароопасном периоде, который ожидается в Севастополе в выходные. Такая ситуация продлится до 18 июня.

Как передает ИА SevastopolMedia, вводится ряд ограничений на посещение природных территорий. Сотрудники МЧС обустраивают минерализованные полосы в лесах и на границах с населенными пунктами, которые не дают огню распространиться.

Также в разгар пожароопасного периода вводятся ограничения для въезда автомобилей на территорию лесов. Их закроют шлагбаумами. Также спасатели раздают отдыхающим памятки и листовки.