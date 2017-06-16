Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 июля на территории РФ начнут действовать водительские права граждан Белоруссии. Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — заявил он.

Для работы в России иностранные граждане должны были обменять свои национальные водительские права на российские. Сделать это можно было только до 1 июня 2017 года.