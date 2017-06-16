На первых этажах многоквартирных домов в Удмуртии собираются запретить продажу алкоголя. Внесение изменений в действующий закон предложили парламентарии республики, однако региональное министерство промышленности и торговли опасается того, что пострадает средний бизнес.

Как сообщает ИА «Сусанин», опасения ведомства касаются и возможности увеличения роста продаж нелегального спиртного. Замминистра Владимир Балтачев отметил, что запрет может повлиять на снижение выручки магазинов, поскольку продажа алкоголя приносит наибольший доход.

Сообщается, что за последние пять лет объем продаж алкоголя в Удмуртии удалось снизить на 33% как раз с помощью ужесточения антиалкогольного законодательства.