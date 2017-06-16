Президент США в пятницу, 16 июня, снова упомянул о фейковых СМИ, без которых он может обойтись, так как в распоряжении Трампа имеются «мощные соцсети».

По словам Трампа, «СМИ, сообщающие фейковые новости, ненавидят», когда он использует соцсети. При этом республиканец добавил, что на его страницу в Twitter подписаны более 100 млн человек, таким образом, политик считает, что может действовать без СМИ.

«Сообщающие фейковые новости СМИ ненавидят, когда я использую то, что на деле является моими очень мощными социальными сетями», — написал президент США. «Я могу таким образом действовать без них [СМИ]», — заявил Трамп.