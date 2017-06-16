Ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников Русской православной церкви доставят в Великолукскую епархию на следующей неделе.

Как сообщает «Псковская лента новостей», торжественная встреча святыни состоится 20 июня в храме святителя Николая. Поклониться мощам все желающие смогут до 23 июня. В ковчеге находятся частицы святых мощей 54 мучеников, за веру пострадавших в ХХ веке в России. Среди них — мощи святителя и исповедника Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского, исповедника и священноисповедника Сергия Правдолюбова, преподобномученицы Елизаветы Федоровны и многих других.

Принесение ковчега с частицами мощей новомучеников и исповедников церкви Русской пройдет в рамках программы общецерковных мероприятий, приуроченных к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь.