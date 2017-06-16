В Уссурийск прибыла делегация таможенников из Китая. Российские и китайские коллеги обсудили обеспечение деятельности Свободного порта Владивосток и режим пропускных пунктов.

Начальник таможни Уссурийска Николай Лощинин рассказал, что сейчас по положению закона о Свободном порте Владивосток таможенники должны обеспечивать круглосуточную работу пропускных пунктов. Они могли бы приступить к такому режиму работы еще в октябре 2016 года, но у китайских коллег возникли непредвиденные сложности.

Как сообщает ИА UssurMedia, в предыдущие годы на пограничных пунктах неизменно возникали очереди, но в этом году их не наблюдается. Лощинин рассказал, что в скором времени планируется достроить новые пункты пропуска на «Пограничном» и «Краскино».